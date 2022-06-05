قريباً.. ضبط أسعار المشافي الخاصة وتحصيل ضرائبها

قال رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى أنه قريباً جداً سيتم تطبيق برنامج الفوترة الإلكتروني بين المشافي الخاصة ووزارة المالية لاستيفاء الضرائب، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق الربط أولاً في دمشق وحلب بحكم أنهما أكبر محافظتين يوجد فيهما العدد الأكبر من المشافي الخاصة ومعظمها بقيت في الخدمة.

ورأى موسى أن مشروع الربط الإلكتروني له ميزات إيجابية باعتبار أن الأسعار يتم ضبطها من خلال تطبيق هذا المشروع، إضافة إلى أن التحصيل الضريبي يكون عادلاً.

وفي السياق أكد موسى أنه قريباً جداً سيتم الربط الإلكتروني بين فروع النقابة وكذلك مع النقابة المركزية وأن جميع المعاملات والمراسلات ستكون إلكترونية، وبذلك فإنه يمكن للطبيب الحصول على أي وثيقة يريدها من أي فرع في المحافظة التي يقطن فيها بغض النظر عن الفرع الذي ينتسب إليه باعتبار أن الربط سيكون مركزياً.

وبين أنه تم تركيب المستلزمات الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني بين فروع النقابة وكذلك مع النقابة المركزية باستثناء محافظتي الحسكة ودير الزور بسبب أمور متعلقة بالشحن، مؤكداً أنه قريباً جداً سيتم شحن الأجهزة إلى هاتين المحافظتين لتركيبها.

موسى أكد أن الشركة المنفذة للمشروع أجرت أمس تدريباً للكوادر في نقابة ريف دمشق على برنامج الربط الإلكتروني، مشيراً إلى أن معظم الكوادر تقريباً في المحافظات تم تدريبها على هذا البرنامج، معتبراً أن هذا المشروع مهم جداً.

الوطن