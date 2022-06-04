04-06-2022
النار تلتهم نحو 50 دونما من القمح بريف محردة
التهم حريق كبير نشب في الأراضي الزراعية بقرية "الجلمة" بريف محرده، نحو 50 دونماً من القمح المروي.
وبيّنت مصادر أهلية من القرية أن الأهالي هرعوا لإخماد النيران التي اشتعلت في أراضيهم، بكل الوسائل المتوافرة من أدوات يدوية وجرارات، لتطويقها ومنعها من بلوغ أراض مجاورة، ريثما وصلت سيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد الحريق.
ويطالب الأهالي بتخصيص منطقتهم بسيارات إطفاء دائمة، لكون المنطقة كلها لا يوجد فيها أي سيارة إطفاء، وبصهاريج مياه توزع على الطرقات العامة لحماية عشرات الآلاف من الدونمات المزروعة بالقمح.
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