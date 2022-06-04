التربية تحيل متورطين بنشر أسئلة امتحانية إلى القضاء

دعت وزارة التربية، اليوم السبت، مديرياتها إلى تنفيذ التعليمات الوزارية المتعلقة بالامتحانات بدقة والإبلاغ عن جميع حالات الغش الامتحاني.

وفي إطار متابعة الوزارة لسير العملية الامتحانية، ضُبطت مخالفات امتحانية لدى بعض مديريات التربية، ومنها نشر نموذج الأسئلة لإحدى المواد بعد بداية العملية الامتحانية بفترة قصيرة في بعض المحافظات، وتم معرفة القاعات والمراقبين والمسؤولين عن هذا العمل الذي يُخل بالعملية الامتحانية وأخلاقيات المهنة، وقد تم تحديد المسؤولية واتخذت العقوبات الرادعة بحق المخالفين من كف اليد والإحالة إلى القضاء المختص أو الصرف من الخدمة.

وحرصاً على سير العملية الامتحانية تهيب الوزارة بالزملاء مديري التربية التأكيد على نزاهة العملية الامتحانية، وتنفيذ التعليمات الوزارية المتعلقة بالامتحانات بدقة، لاسيما التفتيش الوقائي والإبلاغ عن جميع حالات الغش الامتحاني.

المصدر: وزارة التربية