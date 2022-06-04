تمويل 31 مشروعاً بفائدة مدعومة

تمويل 31 مشروعاً بفائدة مدعومة
أطلق المصرف التجاري السوري برنامجاً لتمويل 31 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً زراعياً أو صناعياً بفائدة مدعومة وبضمان مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
وتضمن البرنامج الذي نشره المصرف على صفحته عبر الفيسبوك المشاريع الزراعية التالية: «معامل الألبان والأجبان، مشتقات الحليب، والمداجن، والمباقر وإكثار بذار الخضراوات ومزارع تربية أغنام العواس والماعز الشامي، ومزارع تسمين الخراف وإقامة مخابر إكثار بذار الفطر الزراعي».
أما المشاريع الصناعية المشملة ببرنامج التمويل فهي: «مشاريع إنتاج مستلزمات وتجهيزات الطاقة المتجددة وصناعة الخيوط وصناعة الأقمشة المصنرة والمصابغ وصناعة النسيج الآلي وصناعة أجهزة الإنارة وإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية وصناعة ألواح الفورميكا».
كما تضم المشاريع الصناعية أيضاً: صناعة الألمنيوم والورق والنشاء والقطر الصناعي ومعامل إنتاج مستلزمات الري الحديث وإنتاج الألواح الزجاجية ومعامل لإنتاج الإنفيرترات ومعامل لإنتاج البطاريات بمختلف أنواعها ومعامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج ومعامل صناعة التجهيزات المنزلية وإنتاج العبوات والسدادات وصناعة السيراميك والرخام والغرانيت والإسمنت اللاصق والفلدسبار.
ويضاف إلى المشاريع المذكورة وفقاً للبرنامج ذاته معامل إنتاج الأدوية البيطرية الجديدة غير المنتجة محلياً وصناعة الأسمدة ومشاريع إنتاج العصائر التي لا تستخدم مكثفات مستوردة في منتجاتها وإقامة معامل صناعة مادة الخميرة وصناعة ألكيد ريزين وبولي فينيل وسترين أكرليك وخطوط الإنتاج والقوالب الجديدة لصناعة أدوات المائدة والأدوات المطبخية.
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