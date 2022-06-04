تمويل 31 مشروعاً بفائدة مدعومة

أطلق المصرف التجاري السوري برنامجاً لتمويل 31 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً زراعياً أو صناعياً بفائدة مدعومة وبضمان مؤسسة ضمان مخاطر القروض.

وتضمن البرنامج الذي نشره المصرف على صفحته عبر الفيسبوك المشاريع الزراعية التالية: «معامل الألبان والأجبان، مشتقات الحليب، والمداجن، والمباقر وإكثار بذار الخضراوات ومزارع تربية أغنام العواس والماعز الشامي، ومزارع تسمين الخراف وإقامة مخابر إكثار بذار الفطر الزراعي».

أما المشاريع الصناعية المشملة ببرنامج التمويل فهي: «مشاريع إنتاج مستلزمات وتجهيزات الطاقة المتجددة وصناعة الخيوط وصناعة الأقمشة المصنرة والمصابغ وصناعة النسيج الآلي وصناعة أجهزة الإنارة وإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية وصناعة ألواح الفورميكا».

كما تضم المشاريع الصناعية أيضاً: صناعة الألمنيوم والورق والنشاء والقطر الصناعي ومعامل إنتاج مستلزمات الري الحديث وإنتاج الألواح الزجاجية ومعامل لإنتاج الإنفيرترات ومعامل لإنتاج البطاريات بمختلف أنواعها ومعامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج ومعامل صناعة التجهيزات المنزلية وإنتاج العبوات والسدادات وصناعة السيراميك والرخام والغرانيت والإسمنت اللاصق والفلدسبار.

ويضاف إلى المشاريع المذكورة وفقاً للبرنامج ذاته معامل إنتاج الأدوية البيطرية الجديدة غير المنتجة محلياً وصناعة الأسمدة ومشاريع إنتاج العصائر التي لا تستخدم مكثفات مستوردة في منتجاتها وإقامة معامل صناعة مادة الخميرة وصناعة ألكيد ريزين وبولي فينيل وسترين أكرليك وخطوط الإنتاج والقوالب الجديدة لصناعة أدوات المائدة والأدوات المطبخية.