مراقبة عمل محطات الوقود وضبط المخالف منها

يتابع جهاز حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حماية المستهلك مراقبة عمل محطات الوقود وضبط المخالفات في حال وجودها، والتشدد في التعامل مع تلك المخالفات المرتكبة بما يحد منها ولاسيما المحطات التي تتلاعب بأسعار وتوزيع المشتقات النفطية.

وكان الدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدر مؤخراً تعميماً إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، أكد فيه على تشديد الرقابة على محطات وخزانات الوقود أينما وجدت بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، وضبط المخالفات المرتكبة من قبل أصحاب المحطات لاسيما (الاتجار بالمادة - البيع بأسعار زائدة - احتكار المادة) واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بشكل فوري تحت طائلة إغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتشديد العقوبة في المخالفة الثانية مع سحب ترخيص أي محطة تكرر ارتكاب المخالفة.

وفي هذا السياق ضبط عناصر جهاز حماية المستهلك في دمشق أمس محطتي وقود بمخالفة نقص الرصيد في مادة المازوت بكمية 20123 ليتراً بعد جرد الكميات المستلمة، حيث تم التغريم بقيمة النقص بمبلغ 150.992.500 ليرة سورية.

وضبط عناصر حماية المستهلك خلال الفترة الماضية عدداً من المحطات المخالفة ومنها محطة على اتوستراد دمشق درعا بمخالفة التصرف بالمواد المدعومة لغير الغاية المخصصة لها وتم تغريم المخالف بقيمة النقص.

كما تم ضبط محطة محروقات في منطقة القطيفة بمخالفة وجود كمية زائدة من مادة المازوت عن رصيد المحطة بقصد الاتجار بها وتم تغريم المخالف، إضافة إلى ضبط محطة محروقات في جبلة بمخالفة التصرف بكميات من البنزين والمازوت، وتم تغريم المخالف بقيمة الكمية.