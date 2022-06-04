مدير قرر التخلي عن منصبه لصالح الشباب بعد 22 عاماً

قدّم مدير فرع العمران في “القنيطرة”، “أكرم المعاون”، طلب إعفاءه من إدارة الفرع، بعد 22 عاماً، واستمر على قراره رغم طلب المحافظ وإدارة مؤسسة العمران منه، تغيير القرار والبقاء في المنصب.

وبرر “المعاون” الذي تبقى له 5 سنوات للتقاعد، الأمر قائلاً إنه يريد إتاحة الفرصة لجيل الشباب، وفسح المجال أمامهم ليأخذوا مواقعهم، بطريقة تساهم بضخ دماء جديدة في العمل الإداري، على حد تعبيره.



يذكر أن طلب أحد المدراء إعفاءه من منصبه، من السوابق في العمل الإداري داخل البلاد، حيث العديد من مسؤوليها يبقون في مناصبهم مدداً طويلة، وربما يبقون فيها حتى التقاعد.

الوطن