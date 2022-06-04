تسمم ١٢ شخصاً بعد تناولهم  السمك بمنطقة القدموس

أصيب ١٢ شخصاً من قريتي قنية وبسقاية منطقة القدموس بحالة تسمم نتيجة تناولهم سمك البلاميدا الذي اشتروه من سيارة جوالة كانت تبيع الكيلو ب /٥ /آلاف ليرة نقلوا جميعهم إلى مشفى القدموس.

مدير مشفى القدموس الدكتور سليمان بدر أكد ل/تشرين / بأن المشفى استقبلت مساء الجمعة ١٢ شخصاً بينهم ثلاثة أطفال والبقية بالغون بأعمار متفاوتة بحالة شري وانخفاض ضغط نتيجة تناولهم السمك الفاسد، أدخل ٥ أشخاص العناية المشددة وتم تخريج اثنين منهم إلى قسم الداخلية بعد استقرار حالتيهما و حالتان ما زالتا تحت المراقبة في العناية المشددة حالتهم مستقرة، وشخص حالته خطرة بحاجة لمراقبة بالعناية المشددة حتى يزول الخطر عنه.

وتمنى الدكتور بدر من جميع المواطنين الابتعاد عن شراء الأسماك من السيارات الجوالة التي تبيع السمك بأسعار بخسة خاصة أننا بفصل الصيف و لا بد من مصدر موثوق لشرائه حفاظاً على الصحة العامة.

تشرين