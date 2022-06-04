اللواء عباس ابراهيم: بحثتُ مع أميركا تنشيط التفاوض مع سوريا وسأزور دمشق قريباً

قال مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء “عباس إبراهيم” أنه اتفق مع الأميركيين على مواصلة وساطته بين واشنطن ودمشق .بشأن الأميركي المفقود في سوريا “أوستن تايس”.

وفي مقابلة مع مجلة الأمن العام بيَّن “ابراهيم” أنه اتفق مع الأمريكيين على ماوصفه بـ “إحراز تقدم” في ملف “أوستن”،.. وأضاف: «لكن علينا أن نرى أولاً كيف يمكننا سدّ الفجوة، وكيفية تقريب وجهات النظر بين واشنطن ودمشق»، مشيراً إلى أنه سيزور سوريا لكي يبحث مع القيادة السورية. في نتائج زيارته لواشنطن وإمكانية تحقيق تقدّم حاسم في كشف مصير “تايس”.



وقال إبراهيم إن «أبرز ما تمّ تحقيقه هو أن هناك احتمالاً قوياً بأن تبدأ المفاوضات من حيث توقفت في نهاية ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.في تشرين الثاني 2020، يومها شملت تلك المحادثات في شأن إطلاق تايس مطالب من الحكومة السورية، تتصل بانسحاب القوات الأميركية.من الرقة واستئناف العلاقات الدبلوماسية الأميركية مع سوريا ورفع بعض العقوبات».

هذا وكان والدا الصحفي الأميركي المختطف في “سوريا”، “أوستن تايس” قد قالا في تصريحات صحفية الشهر الماضي.إن الرئيس الأميركي “جو بايدن”، تعهد بالتواصل المباشر مع الحكومة السورية، بهدف إيجاد حل لإعادة “تايس” إلى بلاده.