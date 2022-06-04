موسكو تحذّر من صراع مباشر مع واشنطن

يزيد تسليم أسلحة أميركية إلى أوكرانيا، ومن ضمنها منظومات صواريخ متطوّرة أُعلن عنها أخيراً، من مخاطر نشوب نزاع مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا. وفي تعليقه على إمكانية أن تتطوّر المواجهة إلى مباشرة، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، وفق ما نقلت عنه وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء، أن «الاستمرار في إرسال إمدادات الأسلحة الآخذة في الازدياد، يزيد من مخاطر مثل هذا التطوّر». وسبق هذا التصريح، إعلان واشنطن، أوّل من أمس، اعتزامها تزويد كييف بمنظومات صواريخ متطوّرة، تشمل منظومة راجمات الصواريخ «هيمارس» بالغة الدقّة. واعتبر ريابكوف أن الجانب الأميركي عازم على «شنّ حرب على موسكو حتى آخر جندي أوكراني من أجل إلحاق، كما يزعمون، هزيمة استراتيجية بروسيا»، مضيفاً: «هذا التصرّف غير مسبوق، وهو خطير».

في هذا الوقت، أعلن حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، أمس، أن القوات الروسية عزّزت مواقعها في وسط مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية، في شرق أوكرانيا. وكتب غايداي عبر «تلغرام»، أن «الروس يواصلون هجومهم ويعزّزون مواقعهم في وسط سيفيرودونيتسك»، التي أصبحت العاصمة الإدارية لمنطقة لوغانسك بالنسبة إلى السلطات الأوكرانية، منذ استولى الانفصاليون الموالون لموسكو على مدينة لوغانسك عام 2014.

وكالات