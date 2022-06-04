بينيت: إسرائيل تقترب من الانهيار والتفكك 

قال رئيس حكومة الاحتـلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة، إن "إسرائيل" تقف أمام اختبار حقيقي، وتشهد حالة غير مسبوقة تقترب من الانهيار، وتواجه مفترق طرق تاريخي.

وأضاف "بينيت" في رسالة بثها عبر موقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها وكالة "معاً" الفلسطينية: "تفككت دولتنا سابقاً مرتين بسبب الصراعات الداخلية الأولى عندما كان عمر دولتنا 80 عاماً، والثانية عندما كان عمرها 77 عاماً".

وتابع: إن "إسرائيل تعيش الآن في حقبتها الثالثة وتقترب من العقد الثامن، وهي الآن أمام اختبارٍ حقيقيّ، متسائلاً:" فهل سنتمكن من الحفاظ على دولتنا"؟

وذكر أن "إسرائيل" وصلت قبل عام إلى واحدة من أصعب لحظات الانحطاط التي عرفتها على الإطلاق، تمثلت بـ"فوضى و دوامة انتخابات لا تنتهي وشلل حكومي".

ولفت أن حكومته كانت تقف قبل أيامٍ قليلةٍ من الذهاب إلى حملةٍ انتخابيةٍ خامسةٍ من شأنها أن تفكك "إسرائيل"، مبيناً اتخاذه القرار الذي وصفه بـ"الأكثر صعوبة في حياته"، وهو تشكيل "حكومة إنقاذ وطنية".

وسبق أن عبّر مسؤولين في دولة الاحتـ.لال عن مخاوف وقلق على مصير دولتهم،، وقالوا إن مخاوفهم من إمكانية إزالتها تمتد على المنظور القريب والبعيد.

ويخشى عدد من قادة الاحتـ.لال الإسرائيلي من عدم تجاوز عُمر دولتهم 80 عاماً، وأن يكون مصيره كمصير ممالك يهـ.ودية سابقة أصابتها "لعنة الـ80".

وحذّر العديد من المسؤولين السابقين والحاليين من تفكك "دولة الاحتـ.لال" وعدم استطاعتها اجتياز عقبة العقد الثامن، بفعل عوامل داخلية وخارجية.