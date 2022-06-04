مطار حلب يستقبل أول رحلة قادمة من الكويت بعد انقطاع دام 10 سنوات

استقبل مطار حلب الدولي أول رحلة طيران سورية قادمة من الكويت بعد انقطاع دام عشر سنوات.

و وصلت الجمعة 4/6/2022 إلى مطار حلب الدولي أول رحلة طيران سورية قادمة من دولة الكويت.

وأوضحت أن هذه الرحلة تعد الأولى بعد انقطاع دام عشر سنوات.



وكانت شركة أجنحة الشام للطيران قد اعلنت تسيير رحلات مباشرة بين مطاري الكويت وحلب الدوليين وبالعكس، بمعدل رحلتين أسبوعياً، بداية من اليوم الجمعة.



وأكدت أن هذه الرحلات تأتي في إطار زيادة القدرة التشغيلية لمطار حلب الدولي ونشاطه ودوره الحيوي في خدمة العاصمة الاقتصادية والصناعية للبلاد.