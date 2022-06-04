توقيف شخص يحتال على المواطنين بحجة تأمين فرص عمل لهم في دول الخليج

🔷توقيف شخص يحتال على المواطنين بحجة تأمين فرص عمل لهم في إحدى دول الخليج

وردت بعض الشكاوي إلى قسم شرطة الشريعة في حماة حول قيام شخص يدعى (خالد . د) بالنـ.صب والاحتـ.يال على المواطنين بمبالغ مالية كبيرة عن طريق إيهامهم بقدرته على تأمين فرص عمل لهم وتسفيرهم إلى دولة خليجية مدعياً أنه على معرفة بشخص مقيم فيها وباستطاعته تأمين وثائق تأجيل تأدية الخدمة الإلزامية لأبنائهم مقابل مبالغ مالية وبعد أخذ المبالغ منهم يقوم بالفرار لجهة مجهولة.



ومن خلال البحث والتحري عن المشتبه به تمكن قسم الشرطة المذكور من إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على النـ.صب والاحتـ.يال على عدد من المواطنين بحجة تأمين فرص عمل لهم في دولة خليجية وحجز بطاقات سفر لهم عن طريق شخص مقيم فيها، وقيامه باستخراج وثائق لأبنائهم في الدوائر الرسمية مقابل مبالغ مالية، وفي حال عدم قدرتهم على دفع المبلغ المطلوب يقوم بأخذ أسطوانات غاز منزلي منهم، وبتحري منزله عثر بضمنه على أربعة جوازات سفر وسبعة دفاتر خدمة وأوراق وصور شخصية لعدد من المواطنين تم التحرز عليها، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه وسيتم تقديمه مع المصادرات إلى القضاء المختص.



🔷تمكن قسم شرطة المدينة الشمالي في اللاذقية بعد المراقبة والمتابعة ليلاً من إلقاء القبض على عصـ.ابة سرقة مؤلفة من أربعة أشخاص وهم المدعوين (علي . ك) و(شادي. ش) وشقيقه (فادي. ش) و(مضر. ا).



و بالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على ارتكاب العديد من السرقات لعدد من المحال التجارية ليلاً ضمن أحياء مدينة اللاذقية عن طريق خلع وكسر أقفال النوافذ والدخول عبر الفتحات المخصصة لوضع المكيفات بعد خلعها، إضافة لكسر زجاج السيارات المركونة بالشوارع وسرقة محتوياتها وقيامهم بنقل المسروقات إلى منازلهم بواسطة سيارة عامة مستأجرة من قبل أحدهم وبيع المسروقات وتقاسم ثمنها فيما بينهم والمسروقات هي (إطارات سيارات ــ مازوت من خزان وقود سيارة شاحنةــ بطاريات بأحجام مختلفة مع شواحن- أسطوانات غاز منزلي و صناعي ــ ماكينة قهوة اكسبريسوــ كروزات دخان ومعسل ــ ساعات ومضخات مياه ــ صناديق عدة صيانة ــ ميكرويف ــ مثاقب ــ مولدة كهربائيةـ أواني نحاسية وغيرها).



تم استرداد قسم كبير من المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً ،وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

🔷فرع مكافحة المخدرات في حلب يضبط (44.400 )حبة كبتاغون مخدرة مخبئة بطريقة سرية ضمن أزرار الملابس و (840) غرام من مادة الحشيش المخدرة في حي الشعار ويلقي القبض على شخصين، أحدهما يوجد بحقه ثلاثة عشر إذاعة بحث بجرائم مختلفة