ازدياد حالات لدغات العقرب للأطفال بالقنيطرة مع بداية فصل الصيف

بيّن المدير الطبي في مشفى أباظة بالقنيطرة نواف كنعان أن قسم الأطفال استقبل خلال هذا الأسبوع 6 حالات للدغات العقرب 4 منها في يوم واحد ، منوهاً أنه و مع بداية فصل الصيف و ارتفاع درجات الحرارة تنتشر الكثير من الحشرات السامة لكون محافظة القنيطرة ريفية ، و تمت مشاهدة حالات كثيرة من لدغات االعقارب و العناكب في هذا الشهر .

و أشار كنعان إلى ان بعض النصائح التي يمكن اتباعها و التصرف الصحيح في حال لدغ عقرب أحد افراد العائلة و منها تهدئة المصاب و إبعاده عن مكان اللدغة و تثبيت الطرف المصاب لتقليل حركته و جعله بمستوى أقل من مستوى القلب و وضع كمادات ثلجية ( تسبب انقباض الأوعية و تبطئ من انتقال السم ) و وضع رباط متوسط الضغط فوق مستوى اللدغة في حال كان المصاب في مكان بعيد عن مركز صحي أو مشفى و نقله إلى أقرب مركز صحي او مشفى .

و لفت إلى تأثيرات لدغة العقرب على معظم أجهزة الجسم ( القلب و الرئتين و الجملة العصبية و الجهاز الهضمي و العضلات و الكليتين و الدم ) ، كما أن اللدغة توقف التنفس بسبب تأثير السم على الحجاب الحاجز و يسبب شلله ، و تسرع القلب و انخفاض الضغط ، و التهاب عضلة القلب ، و قرحات معدية و مشاكل كلوية ، مشدداً على أن أهم خطوة هي نقل المصاب إلى أقرب مركز صحي أو مشفى لكي يتم تطبيق المعالجة الصحيحة حسب الأعراض و إعطاء مصل العقارب أو العناكب .

الوطن