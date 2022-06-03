الاحتلال الاسرائيلي يتحدث عن واقعة خطيرة على الحدود السورية

تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عن "واقعة خطيرة وغير اعتيادية" على الحدود السورية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه في واقعة غير اعتيادية وخطيرة، اخترق شخص سوري "الحدود الإسرائيلية"، عن عمد، في منطقة جبل الشيخ، واعتقلته قوات الاحتلال على الفور.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الاحتلال اعتقل في كمين منظم مشتبها فيه اجتاز بشكل مقصود خط الحدود من داخل الأراضي السورية إلى داخل الأراضي المحتلة في منطقة جبل الشيخ.

وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قام بتحويل المشتبه فيه لقوات الأمن للتحقيق، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بخرق "سيادة بلاده"، على حد تعبيره.