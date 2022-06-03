أردوغان يغير اسم تركيا

تعرف تركيا اعتباراً من اليوم باللفظ التركي لاسمها "Türkiye" بدلا من اللفظ الإنكليزي "Turkey"، بعد موافقة الأمم المتحدة على طلب رسمي من أنقرة.

وسيطلب من العديد من المنظمات الدولية استخدام الاسم الجديد في حملة أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهاية العام الماضي.

وقال أردوغان في شهر كانون أول إن "اسم تركيا هو الأفضل في التعبير عن الثقافة والحضارة والقيم التركية".

وقالت الأمم المتحدة إنها أجرت التغييرات اللازمة حال تلقيها الطلب خلال الأسبوع الجاري.

ويستخدم الأتراك اسم "تركيا" لكن الاسم الاسم الآخر "تيركي" أو "تركي" يستخدم على نطاق واسع، حتى في تركيا نفسها.

وكانت قناة التلفزة المحلية "تي آر تي" من الأوائل الذين اعتمدوا التغيير بمجرد الإعلان عنه العام الماضي، وأوضحت أن أحد اسباب التغيير ربط اسم البلد بمناسبات دينية أعياد الميلاد وعيد الشكر ورأس السنة، حيث يطهى الديك الرومي ويوضع على الموائد، ويسمى بالإنكليزية "تركي".

كذلك أشارت إلى أن قاموس كامبريدج يفيد أن أحد معاني كلمة "تركي" هو "الفشل الذريع" أو "الشخص الغبي".

وليست المرة الأولى التي تغير فيها دولة اسمها، في عام 2020 تخلت هولندا عن اسم "هولاند" لصالح "ذي نيذرلاندز"، وقبل ذلك غيرت مقدونيا اسمها إلى "مقدونيا الشمالية" بسبب جدل مع اليونان، أما سوازي لاند فقد أصبحت تسمى إسواتيني عام 2018.