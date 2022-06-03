بادرة لطيفة من الزعيم تجاه ملكة بريطانيا

بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يوم الخميس، ببرقية تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بمناسبة الذكرى السبعين لاعتلائها العرش، رغم "برودة" العلاقات بين لندن وبيونغ يانغ.

وذكرت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، عبر موقعها الإلكتروني، أن كيم بعث ببرقية يهنئ فيها بريطانيا، ملكةً وشعباً.

ولم يجر الكشف المزيد من التفاصيل عما أورده زعيم كوريا الشمالية، الذي يبلغ 38 سنة، في رسالته إلى الملكة إليزابيث الثانية، بينما تبدأ المملكة المتحدة احتفالات على مدى أربعة أيام.

وأقامت بريطانيا وكوريا الشمالية علاقات ديبلوماسية فيما بينهما، سنة 2000، وحرصتا على استمرار عمل السفارات، رغم أجواء التوتر التي خيمت على علاقة بيونغ يانغ بدول الغرب.

ولم تتوان كوريا الشمالية عن انتقاد بريطانيا، بسبب دعم لندن للعقوبات التي فرضتها واشنطن، كما تنزعج أيضا من مشاركة بريطانيا في تحالف تقوده الولايات المتحدة لأجل تعزيز نفوذ أستراليا وتمكينها من غواصات تعمل بالطاقة النووية.