عاصفة غبارية تضرب محافظات سورية، والصحة تعلن الاستنفار

بدأت منذ صباح اليوم عاصفة غبارية في البادية وشرقي حمص وحماة، حيث تتجه نحو شمال البلاد.

مدير مركز التنبؤ الجوي شادي جاويش، قال في تصريحات إذاعية، أن المسار المتوقع للعاصفة الغبارية نحو شمال البلاد وأكثر المناطق تأثراً بها هي مناطق البادية السورية.

وأضاف أن مسار العاصفة سيكون بعيد نسبياً عن العاصمة دمشق لكن الأجواء فيها سديمية بالعموم.

وأضاف: خلال ساعات المساء ستخف العاصفة الغبارية تدريجياً ولكن تأثيرها سيستمر للغد على المناطق الشرقية.

بدوره، مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا، قال أن هناك استنفار تام لمسعفي منظومات الإسعاف في مديريات الصحة للمحافظات التي تتعرض لأجواء أو عواصف غبارية.

وأضاف أنهم على أتم الاستعداد لتقديم الاستجابة الفورية والمناسبة كالإرذاذ في سيارات الإسعاف وأثناء النقل للمشافي في حال الضرورة.

ودعا حسابا، المواطنين القاطنين في مناطق تتعرض لأجواء مغبرة بضرورة عدم الخروج من المنازل لا سيما مرضى الجهاز التنفسي والالتزام بارتداء الكمامة في حال الخروج،مشددا على طلب المشورة الطبية المبكرة في حال بداية ظهور أعراض ضيق تنفس.

وأشار إلى أن مسعفي منظومة الإسعاف والطوارئ معكم على مدار الساعة من أجل سلامتكم لتقديم الاستجابة الصحية المناسبة بشكل فوري على النداء 110.