أسعار الذهب في سورية ترتفع رغم استقرارها عالمياً!! 

نقلت وكالات الأنباء العالمية خبراً مفاده أن انخفاض العائد على سندات الخزينة الأميركية دفع أسعار الذهب العالمية للاستقرار ، في حين نقلت الجمعية الحرفية للصاغة عبر صفحتها على فيسبوك خبر ارتفاع اونصة العالمية لتسجل سعراً قدره 1853 دولاراً، ليرتفع معها سعر الأونصة الذهبية السورية ويبلغ 8 ملايين و 200 ألف ليرة سورية

و سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 200 و ألف ليرة سورية ، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 172 ألف و 286 ليرة سورية.



وبالنسبة لليرات الذهبية فقد ارتفعت هي الأخرى ليبلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط ليبلغ مليون و 680 ألف ليرة سورية ، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و 750 ألف ليرة سورية ، و الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و 680 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و 495 ألف ليرة سورية.

وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 20 ألف ليرة سورية.