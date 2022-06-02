أسعار الذهب في سورية ترتفع رغم استقرارها عالمياً!! 

02-06-2022

أسعار الذهب في سورية ترتفع رغم استقرارها عالمياً!! 

ذهب

نقلت وكالات الأنباء العالمية خبراً مفاده أن انخفاض العائد على سندات الخزينة الأميركية دفع أسعار الذهب العالمية للاستقرار ، في حين نقلت الجمعية الحرفية للصاغة عبر صفحتها على فيسبوك خبر ارتفاع اونصة العالمية لتسجل سعراً قدره 1853 دولاراً، ليرتفع معها سعر الأونصة الذهبية السورية ويبلغ  8 ملايين و 200 ألف ليرة سورية

و سجل   الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 200 و  ألف ليرة سورية ، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 172 ألف و 286 ليرة سورية.
 
وبالنسبة لليرات الذهبية فقد ارتفعت  هي الأخرى ليبلغ  سعر الليرة عيار 21 قيراط ليبلغ مليون و 680 ألف ليرة سورية  ، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و 750 ألف  ليرة سورية ، و الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و 680 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و 495 ألف ليرة سورية.

وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 20 ألف ليرة  سورية. 

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