خلال يوم واحد.. خمسة غرقى بنهر الفرات

وصل أعداد حالات الغرق في نهر الفرات شمال شرقي سوريا إلى أعلى معدلاتها خلال يوم واحد، إذ سجلت خمسة حالات غرق أمس الأربعاء.

وقالت شبكات اخبارية محلية، إن محافظة دير الزور وحدها شهدت خمسة حالات غرق أمس، الأربعاء 2 من حزيران، توزعت على عدة قرى من أرياف المحافظة.



وبحسب شبكات محلية، فإن من بين الغرقى طفل يبلغ من العمر 12 عامًا وهو من أبناء عشيرة المغيرات بريف دير الزور، وآخر يبلغ من العمر 17 عامًا بالقرب من مدينة الميادين شرقي دير المحافظة.

كما نعت شبكات محلية شابًا غرق في الفرات بالقرب من بلدة حطة على الضفة الغربية للنهر بالقرب من مدينة دير الزور، إذ استمرت عمليات البحث عن جثته لساعات حتى عُثر عليها من قبل المُنقذين.

ومع بداية فصل الصيف تتصاعد حالات الغرق بين سكان المناطق المحيطة بنهر الفرات شمال شرقي سوريا، إذ تشتهر المنطقة الصحراوية بدرجات الحرارة المرتفعة فيها ما يدفع الناس إلى السباحة بالنهر.

ويعتبر انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفره في بعض المناطق.

وليست حالات الغرق جديدة إذ تعتبر حالات غرق الأطفال والشباب ممن يلهون بالسباحة في النهر أمر شائع شرقي الفرات، لكنها باتت حالات متزايدة خلال الفترة الأخيرة.

وكالات