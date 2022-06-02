عقـوبات صارمة لمن يصطاد هذه الأنواع من الأسماك..

بعد اصطياد سمكة القمر العملاقة "المولا مولا" في جبلة والتي تزن حوالي 1طن،

أكد مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور "عبد اللطيف علي" أن سمكة "المولا مولا" ظهرت في سورية عام 2006، وتظهر بشكل فردي كل عدة سنوات”، موضحاً أن هذا النوع من الأسماك يجب عدم اصطياده لضمان التوازن البيئي البحري، لكونها تتغذى على قناديل البحر والرخويات والأسماك، وهي غير مجدية اقتصادياً لأن لحمها قليل وسام وجلدها سميك.

وبيّن "علي" أن اصطياد هذه السمكة عرضي، مشدّداً على أن حملات التوعية للصيادين تتم بشكل دوري ولم تتوقف وذلك للتعرف على الأسماك السامة والضارة والممنوع تداولها، ويتم الإشراف بشكل دوري على ما يتم صيده من قبل الصيادين لمنع بيع أسماك ضارة.

وأكد "علي" أنه في حال تكرر اصطياد هذا النوع من الأسماك، فسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الصيادين وفق القانون.

وأوضح رئيس جمعية الصيادين في جبلة "خالد مثبوت" أن الجمعية عممت صورة السمكة بعد اصطيادها على الصيادين، مبيناً أنه إذا تكرر هذا الأمر من قبل الصيادين باصطياد هذا النوع، فستتم مخالفتهم بشكل قانوني بحرمانهم من الصيد لمدة أسبوعين وحجز القارب.