مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة الاحتلال التركي في ريف إدلب

قتل وأصيب العشرات من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإر*ه*ابية من جراء انفجار مستودع أسلحة وذخيرة لهم في قرية بابسقا في ريف إدلب الشمالي.



وذكرت مصادر محلية أن انفجاراً ضخماً وقع في مستودع كبير للأسلحة والذخائر ليل الأربعاء- الخميس تابع لإر*ها*بيي ما يسمى «فيلق الشام» المرتبط مباشرة باستخبارات النظام التركي في محيط قرية بابسقا المتاخمة للحدود التركية في ريف إدلب، ما أدى إلى مقتل وإصابة إعداد كبيرة من الإر*ها*بيين وتطاير الصواريخ والقذائف في أجواء المنطقة من شدة الانفجار.



ولفتت المصادر إلى أن المستودع الذي يضم الآلاف من القذائف الصاروخية التي تقدمها قوات الاحتلال التركي لمجموعاتها الإر*ها*بية انفجر أثناء تواجد عشرات الإر*ها*بيين بداخله وحوله، بالتزامن مع قيام متزعمين من «فيلق الشام» الإر*ها*بي بتفقد المستودع تمهيداً لنقل كميات من الصواريخ إلى مواقع المجموعات الإر*ها*بية في ريف إدلب الجنوبي، وذلك في إطار التعزيزات التي بدأت ترسلها التنظيمات الإ*رها*بية بإشراف الاستخبارات التركية إلى المناطق المتاخمة لمواقع ونقاط الجيش العربي السوري في تلك المناطق.



وبيّنت المصادر أن عدداً من الصواريخ المتطايرة جراء الانفجار سقط في مخيمات تضم أسراً نازحة وفي الأراضي الزراعية ما أدى إلى نشوب حرائق عدة.



وتلا الانفجار حسب المصادر تحليق مكثف لطائرات مسيَّرة تابعة لقوات الاحتلال التركي في أجواء المنطقة.