تركيا محرجة بعد تأجيل محمد بن سلمان زيارته لأنقرة

02-06-2022

تركيا محرجة بعد تأجيل محمد بن سلمان زيارته لأنقرة

قال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد أجل زيارته لأنقرة التي كانت من المفترض أن تجري في الـ25 من أيار الماضي، وذلك بسبب مرض والده، العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية حيث قال قالن: "نتوقع أن تتم هذه الزيارة في الأيام المقبلة خلال حزيران، وزملاؤنا المعنيون يعملون بشأن تحديد الموعد".

وكان وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، قد قال إن ولي العهد السعودي يعتزم إجراء زيارة إلى أنقرة خلال الفترة المقبلة، في زيارة تأتي بعد زيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية نهايات نيسان.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن التواصل من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا السعودية مستمر على مستويات مختلفة.

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