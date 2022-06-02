العراق يعلن إطلاق طائرة مسيرة محلية الصنع

أعلنت هيئة التصنيع الحربي في العراق أمس الأربعاء، عن إنتاج الطائرة المسيّرة "صقر واحد".

وقال رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي، للوكالة الرسمية العراقية (واع): "هناك تطوراً كبيراً في الصناعات الحربية، منها قنابر (قذائق) الهاون والطائرات المسيرة"، لافتا إلى أن "الهيئة أنتجت طائرة مسيرة عراقية طراز (صقر واحد) واليوم ستنطلق التجربة النهائية لها بحضور العمليات المشتركة".

وأوضح أن "ارتفاع هذا الطراز من الطائرة يبلغ 4 كم والمسافة التي تطير فيها بنحو 30 كم"، مشيراً إلى أن "الصناعات الحربية ستنتج أيضا بندقية (الرافدين)".

وبيّن الدراجي أنه "تم إجراء تجارب للوجبة (الدفعة) الأولى من المسدسات"، لافتا إلى أن "هذه الصناعة فيها فائدة أمنية واقتصادية، لأنه من الناحية الأمنية سيكون من جانب الأمن القومي لأن العراق سيكون مصنِّعاً لأسلحته داخل البلد ومن الناحية الاقتصادية توفير العملة الصعبة بسبب تقليل الاستيراد إضافة إلى أن هذه المسدسات أرخص من الاستيراد".