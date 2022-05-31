 عقوبات اتحاد كرة السلة حول أحداث مباراة الكرامة و الوحدة .

أصدر اتحاد كرة السلة في سوريا برئاسة طريف قوطرش سلسلة من العقوبات والاجراءات بعد أحداث الشغب التي حصلت بعد مباراة الكرامة والوحدة في مدينة حمص يوم السبت (28 أيار 2022 ) .

إقامة مباراة الوحدة و الكرامة الفاصلة بدون جمهور بإستثتاء المنصة الرئيسية .

إقامة المباراة القادمة لفريق الكرامة بدون جمهور باستثناء المنصة الرئيسية .

إيقاف لاعبي فريق الوحدة " منار حمد و عبد الله الحلبي " و تغريمهم 600 ألف ليرة سورية لسوء التصرف .

إيقاف " نزير نمور " رئيس رابطة مشجعي نادي الكرامة مباراة واحدة و تغريمه 600 ألف ليرة سورية لدوره السلبي أثناء المباراة .

إقامة المباريات النهائية بوجود الجمهور صاحب الأرض فقط إلا في حال وجود تعهد من قبل إدارات الأندية المعنية " الوحدة ، أهلي حلب ، الكرامة ، الجلاء " على أن تتحمل إدارة النادي المسؤولية الكاملة بالتنسيق مع روابط المشجعين و اتحاد كرة السلة .

في حال تواصل مسؤولي الاتحاد الرياضي العام وطلب منا إلغاء العقوبات الجماهيرية فنحن لا مشكلة وقلنا منذ البداية أننا لسنا ضد عقوبة الجمهور إلا في حال حدوث شيء خارج عن الأمور الطبيعية .