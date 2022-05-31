صفحة وهمية لاستدراج المواطنين للحصول على جواز سفر 

ادعت إحدى السيدات لقسم شرطة القصاع في دمشق بتعرضها لعملية ابتزاز مادي من قبل شخص يدعى (عدنان . ز) قام بالنـ.صب والاحتـ.يال عليها وأخذ منها مبلغ مالي وقدره ثلاثة ملايين ليرة وقطعة من الذهب وزنها 21 غرام عيار 21 قيراط، وذلك بحجة استخراج جواز سفر لها ولصديقتها.

من خلال التحري والبحث عن الفاعل تمكن قسم الشرطة المذكور من إلقاء القبض عليه في أحد مقاهي دمشق، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على النـ.صب والاحتـ.يال على المواطنة المذكورة، حيث قام بإنشاء صفحة على الفيسبوك باسم (جهاد العلي) يقوم من خلالها باستدراج الناس وإيهامهم أنه يستطيع استخراج جوازات سفر مقابل دفع مبالغ مالية باهظة، وبعد أخذ المبالغ يقوم بإعطائهم رقم هاتفه المحمول ثم يلوذ بالفرار، وبتفتيش جواله عثر فيه على الصفحة المذكورة، وبتدقيق وضعه تبين أنه من أرباب السوابق بالنـ.صب والاحتيال.

تم تنظيم الضبط اللازم بحقه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية