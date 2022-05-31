كم بلغت مستوردات الزيت النباتي إلى سورية؟

كشفت مصادر محلية أن عدد المعامل المستوردة للزيت النباتي خلال عام 2021 بلغت 9 منشآت بكمية تزيد عن 60 ألف طن، في حين أنّ كميّة الإجازات الممنوحة لاستيراد الزيت النباتي بأنواعه المختلفة كانت في عام 2020 حوالي 165 ألف طن، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 حوالي 50 ألف طن، وقد تمّ السماح للسورية للتجارة باستيراد مادة الزيت النباتي في إطار قيامها بدورها في التدخل الإيجابي في الأسواق لكسر الأسعار وخاصة أسعار الزيت التي شهدت ارتفاعات ملحوظة مؤخراً.

ووصل سعر لتر الزيت النباتي المهدرج إلى 18 ألف ليرة سورية، في حال توافره في الأسواق.

ويؤكد البعض وجود معوقات “كبيرة” تواجه انسياب السلع إلى سوريا، منها ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، ورفع سعر الصرف الجمركي من 1.250 إلى 2.525 ليرة سورية، وهو ما ضاعف الرسوم الجمركية والنفقات التي يتكبدها المستورد.وفي الآونة الأخيرة، شهدت الأسواق وفرة في مادة الزيت النباتي مع انخفاض بعض أسعاره علماً أن لامس قبل أشهر سعر الليتر الواحد حوالي 13 ألف ليرة سورية في بعض أسواق دمشق.