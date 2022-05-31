حرائق درعا وصلت إلى أكثر من 30 دونماً

شهدت أرياف محافظة درعا، نشوب حرائق عدة في مناطق متفرقة خلال الأيام الماضية، حيث وصلت النيران إلى مساحات مزروعة بالقمح في الريف الشمالي والغربي والشرقي، على الصعيد الميداني شهد ريف المحافظة حوادث اغتيال جديدة.

خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار، تم تسجيل 4 حرائق وصفت بالمحدودة في بلدات الشيخ سعد وبيت آرة بريف درعا الغربي، وعلى طريق مليحة العطش بالريف الشرقي، ومزارع زمرين بالريف الشمالي، وقال مدير زراعة درعا بسام أبو الحكم “إن الحرائق أتت على 33 دونماً كحصيلة إجمالية، ومعظمها نجم عن طبيعة العمل، بالحصادات التي تصدر أحياناً شرراً متطايراً”، مبيناً أن تحرك غرفة الاستجابة السريعة برئاسة المحافظ لؤي خريطة، ساهم بمنع كارثة زراعية في المساحات الكبرى المزروعة بالقمح.

ميدانياً قتل محامٍ مدني في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، وفي السهول الشرقية لمدينة الصنمين تم العثور على جثة جديدة، وفي وقت سابق قتل 3 عناصر من مجموعات التسوية إثر هجوم نفذه مجهولون على طريق نوى جاسم باتجاه ريف درعا الشمالي، كما نشب خلاف عائلي في حوض اليرموك أدى لمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح.

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