المؤسسة العامة للسينما تطلق العروض التجارية للفيلم الروائي الطويل الإفطار الأخير

تطلق المؤسسة العامة للسينما ، مجموعة العروض التجارية للفيلم الروائي الطويل " الإفطار الأخير " ، إنتاج المؤسسة العامة للسينما ، إخراج عبد اللطيف عبد الحميد ، في المحافظات السورية بدءاً من يوم الخميس 26/5/2022 ، وعن الفيلم يقول مؤلفه ومخرجه عبد اللطيف عبد الحميد ، " الحروب لاتنتهي مع إعلانات وقف إطلاق النار .. فإن إبداع معادلها الفني يستمر لزمن طويل : " الحرب سهل أن تبدأها , صعب أن تنهيها ,مستحيل أن تنساها " .

في هذا الفيلم نعثر مرة أخرى على حكاية الحب في الحرب ... وربما الجملة التالية تعطينا مفتاح الإنتباه إلى قصته " أسوأ أنواع الرحيل مَنْ رحل عنك ولم يرحل منك " فالذين نفقدهم في الواقع ,نحييهم في الذاكرة ..إنهم كأنما يصرٌون بظهورهم المتكرر في حياتنا على الإبداع في حياة افتراضية .. ونحن من مقاعد المتفرجين الهادئة المريحة , نتفرج على السيرورة المضطربة للبشر في محنة الحرب".

محافظة حلب المركز الثقافي في حلب (العزيزية) 29/5/2022 الساعة السادسة مساء

البطاقة الفنية للفيلم :

إنتاج : الموسسة العامة للسينما 2019

إشراف عام : مراد شاهين .

تأليف وإخراج : عبداللطيف عبدالحميد .

مدير التصوير والإضاءة : طارق بن عبدالله .

مشرف الإنتاج : باسل عبدالله .

مدير الإنتاج : وائل يونس .

مخرج منفذ : مضر إبراهيم.

تنفيذ الإنتاج : حبيب حبيب. _ حسن غانم .

تصميم الأزياء : لاريسا عبدالحميد .

ديكور : أدهم مناوي .

مونتاج وتصحيح ألوان وغرافيك : رؤوف ظاظا .

موسيقا : خالد رزق .

مدير إدارة شؤون الانتاج : مهند ابراهيم

مدير الشؤون المالية : حسين الخطيب

بطولة : عبدالمنعم عمايري.

كندة حنا ،كرم الشعراني .

راما عيسى ،يوسف مقبل

بيدروس برصوميان ، محمد خاوندي ماجد عيسى ، عبدالسلام غيبور .

ضيوف الشرف :

محسن غازي .

ناصر وردياني .

محمد شما .

