المؤسسة العامة للسينما تطلق العروض التجارية للفيلم الروائي الطويل الإفطار الأخير
تطلق المؤسسة العامة للسينما ، مجموعة العروض التجارية للفيلم الروائي الطويل " الإفطار الأخير " ، إنتاج المؤسسة العامة للسينما ، إخراج عبد اللطيف عبد الحميد ، في المحافظات السورية بدءاً من يوم الخميس 26/5/2022 ، وعن الفيلم يقول مؤلفه ومخرجه عبد اللطيف عبد الحميد ، " الحروب لاتنتهي مع إعلانات وقف إطلاق النار .. فإن إبداع معادلها الفني يستمر لزمن طويل : " الحرب سهل أن تبدأها , صعب أن تنهيها ,مستحيل أن تنساها " .
في هذا الفيلم نعثر مرة أخرى على حكاية الحب في الحرب ... وربما الجملة التالية تعطينا مفتاح الإنتباه إلى قصته " أسوأ أنواع الرحيل مَنْ رحل عنك ولم يرحل منك " فالذين نفقدهم في الواقع ,نحييهم في الذاكرة ..إنهم كأنما يصرٌون بظهورهم المتكرر في حياتنا على الإبداع في حياة افتراضية .. ونحن من مقاعد المتفرجين الهادئة المريحة , نتفرج على السيرورة المضطربة للبشر في محنة الحرب".
محافظة حلب المركز الثقافي في حلب (العزيزية) 29/5/2022 الساعة السادسة مساء
البطاقة الفنية للفيلم :
إنتاج : الموسسة العامة للسينما 2019
إشراف عام : مراد شاهين .
تأليف وإخراج : عبداللطيف عبدالحميد .
مدير التصوير والإضاءة : طارق بن عبدالله .
مشرف الإنتاج : باسل عبدالله .
مدير الإنتاج : وائل يونس .
مخرج منفذ : مضر إبراهيم.
تنفيذ الإنتاج : حبيب حبيب. _ حسن غانم .
تصميم الأزياء : لاريسا عبدالحميد .
ديكور : أدهم مناوي .
مونتاج وتصحيح ألوان وغرافيك : رؤوف ظاظا .
موسيقا : خالد رزق .
مدير إدارة شؤون الانتاج : مهند ابراهيم
مدير الشؤون المالية : حسين الخطيب
بطولة : عبدالمنعم عمايري.
كندة حنا ،كرم الشعراني .
راما عيسى ،يوسف مقبل
بيدروس برصوميان ، محمد خاوندي ماجد عيسى ، عبدالسلام غيبور .
ضيوف الشرف :
محسن غازي .
ناصر وردياني .
محمد شما .
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