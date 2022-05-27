الموافقة على تشميل الإسمنت الأبيض ببرنامج إحلال بدائل المستوردات

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تشميل مشروعات صناعة مادة الاسمنت الأبيض ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات ومنحها المزايا المقدمة ضمن المدن الصناعية والمحددة بموجب التوصية الاقتصادية بهذا الخصوص على أن تقام هذه المشروعات في مدينتي عدرا وحسياء الصناعيتين.

وتأتي الموافقة على تشميل مادة الاسمنت الأبيض ببرنامج إحلال بدائل المستوردات لارتفاع قيمة المستوردات من هذه المادة وعدم وجود منشأة تقوم بإنتاج هذه المادة حاليا وإمكانية زيادة الطلب على المادة كونها من المواد الأساسية التي تدخل في عملية إعادة الإعمار حيث تستخدم في مجموعة من الأعمال.

وزارة الإدارة المحلية والبيئة بينت أنه تتوفر لدى المدينة الصناعية بعدرا المقاسم اللازمة لمثل هذه الصناعة ضمن منطقة الصناعات الكبيرة ومنطقة مواد البناء كما تتوفر لدى المدينة الصناعية بحسياء 8 إلى 10 دونمات ضمن المنطقة الهندسية وفي حال حاجة المستثمر إلى مساحات أكبر يمكن دمج مقسمين أو أكثر لتلبية طلبه أو تخصيص هذه الصناعة خارج الحدود التنظيمية للمدينة “منطقة التوسع”.

يذكر أن توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 30 لعام 2020 تضمنت تشميل جميع المواد الداخلية ببرنامج إحلال بدائل المستوردات بالتسهيلات والحوافز المقدمة ضمن المدن والمناطق الصناعية وهي “منح الأولوية في تخصيص المقاسم لمشروعات بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة مع تأمين كل الخدمات اللازمة وباليوم نفسه الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية”.

كما تتضمن التوصية المذكورة عدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى وإعطاءه فترة سماح لحين البدء بالإنتاج مع تمديد مدة استيفاء الأقساط إلى 20 عاماً.