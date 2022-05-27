لافروف: الغرب يعلن حرباً شاملة وطويلة الأمد ضد روسيا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على أن الغرب يعلن حرباً شاملة ضد روسيا لافتاً إلى أنها لن تنتهي في وقت قريب.

وأوضح لافروف خلال كلمة بموسكو اليوم في جلسة لمجلس رؤساء كيانات روسيا التابع لوزارة الخارجية أن حملة الكراهية الموجهة ضد الروس باتت غير مسبوقة وأن الغرب يعلن حربا شاملة ضد روسيا مشيراً إلى طول أمد هذا الوضع الذي يكشف الوجه الحقيقي للغرب الذي ينتهك الشعارات الجميلة التي تم طرحها بعد نهاية الحرب الباردة حول القيم الإنسانية.

وبين لافروف أن الولايات المتحدة وأتباعها يضاعفون دعم أوكرانيا عسكرياً ويستخدمون مجموعة واسعة من الأدوات ضد روسيا من العقوبات الاقتصادية الأحادية إلى الدعاية الكاذبة تماما في الفضاء الإعلامي العالمي.

ولفت لافروف إلى أن الشعب الأوكراني يعاني من نظام كييف الذي يدعم النازية الجديدة مبيناً أن العملية العسكرية الروسية ستتواصل حتى تحقيق أهدافها وأن موسكو ستواصل تقديم المساعدة لسكان إقليم دونباس والمدن الأوكرانية المحررة.

وشدد لافروف على أن بلاده ستواصل التعاون مع الحلفاء والأصدقاء للتصدي للعقوبات الغربية المفروضة عليها.