اللاءات الـ10.. من عميد معهد القلب لغذاء يريح القلب

قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب «سابقا»، خطوات التغذية السليمة وعرفها بـ«النواهي واللاءات العشر الضرورية لتحقيق التغذية الصحية».

وكتب عميد المعهد الأسبق، منشورا على صفحته الرسمية بالفيس بوك حدد خلاله خطوات التغذية السليمة بنحو:

1ـ لا تأكل إلا وأنت جوعان وإذا أكلت لا تشبع.

2ـ لا تطبخ بالسمن النباتي الصناعي لا تدخل بيتك السمن الصناعي ولا تطبخ بها ولا تأكل أكل مطبوخا بها.

3- لا تأكل أكثر من ربع رغيف فقط في كل وجبة ويكون من الخبز الأسمر.

4ـ لا تأكل أكثر من 3 ملاعق أرز ويفضل الأرز البسمتي.

5ـ لا تأكل اللحوم المصنعة مثل «الانشون والسجق والبلوبيف».

6ـ لا تأكل الحلويات بكثرة ولا الأطعمة المحتوية علي السكر مثل «الأيس كريم والتورت وأصابع الشيكولاتة».

7ـ لا تشرب المشروبات الغازية التى تحتوي علي السكر والعصائر المحملة بالسكر بدلا من شرب الماء وينصح باستبدالهم بالماء والشاي والقهوة بدون سكر أو مبيض.

8ـ لا تكثر من أكل البطاطس في أطعمة «التيك أواي»، وأكياس البطاطس والذرة التي نطعمها لأطفالنا بكثرة.

9ـ لا تضع الملح في الطعام ولا تضع الملّاحة علي منضدة الطعام فمن المعروف الإرتباط الوثيق بين الملح وارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي وفشل عضلة القلب، ومن المؤسف أن أكثر من 30٪ من البالغين المصريين مصابين بارتفاع ضغط الدم.

10ـ لا تتناول أطعمة «التيك أواي».

وأوضح: أن «التيك أواي»، تقليد غربي ومن أسوأ ما فعلنا بانفسنا، فالبيتزا والبرجر والدجاج المحمر في الزيوت وجميع المحمرات من أسوأ من نضع في معدتنا لارتفاع نسبة النشويات والزيوت المهدرجة والسكر والملح والبطاطس، فلا يمكن جمع أطعمة أسوأ من ذلك.