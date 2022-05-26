القوات العراقية تقضي على ثلاثة إرهابيين من داعش في كركوك

26-05-2022

القوات العراقية تقضي على ثلاثة إرهابيين من داعش في كركوك

أحبط جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم عملية إرهابية في كركوك وقضى على ثلاثة إرهابيين من تنظيم (داعش).

وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه”وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إحباط عملية استهداف لإحدى القطعات الأمنية في محافظة كركوك حيث تم نصب كمين لمجموعة من إرهابيي تنظيم (داعش) والاشتباك معهم ما أدى لمقتل ثلاثة منهم”.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في عدد من مناطق البلاد.

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