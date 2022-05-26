تحديد موعد الاستفتاء على دستور جديدفي تونس

26-05-2022

تحديد موعد الاستفتاء على دستور جديدفي تونس

أعلنت الرئاسة التونسية أن الاستفتاء حول دستور جديد للبلاد سيجري في الـ 25 من تموز القادم.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الرئيس قيس سعيد أصدر اليوم مرسوماً دعا فيه المواطنين التونسيين إلى المشاركة في استفتاء على مشروع دستور جديد في الـ 25 من تموز المقبل وذلك بدلاً عن دستور عام 2014 الذي علق العمل بأجزاء منه.

وكان الرئيس سعيد أعلن الاسبوع الفائت عن (حوار وطني) تشرف عليه (هيئة وطنية استشارية) للإعداد لمشروع دستور جديد للبلاد على أن يتم نشر مشروع الدستور الجديد في مدة أقصاها الـ 30 من حزيران المقبل.

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