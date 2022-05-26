يني شفق: توضّح المناطق السورية التي ستشملها العملية العسكرية التركية التي تحدث عنها أردوغان 

أفادت صحيفة “يني شفق”التركية بأن أنقرة مستمرة بالتحضيرات العسكرية لشن العملية التي سبق أن تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والتي سيُتخذ القرار النهائي بشأنها اليوم الخميس خلال اجتماع مجلس الأمن القومي التركي.

وبحسب الصحيفة التركية فإن مجلس الأمن القومي سيعقد اجتماعه اليوم الخميس بقيادة أردوغان، لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه العملية التركية.

وحول المناطق التي ستشملها هذه العملية، أفادت “يني شفق” بأن العملية ستشمل المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” في مدينة تل رفعت ومدينة عين العرب وعين عيسى ومنبج.

أما مراكز انطلاق الهجمات فأشارت الصحيفة إلى أنها ستكون عفرين وأعزاز وجرابلس، حيث يتم تصنيع العربات مفخخة والعبوات ناسفة بها.

يشار إلى أن وزارة الخارجية السورية قالت في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي: “إن ما يقوم به النظام التركي لإنشاء ما يسمى منطقة آمنة على الأراضي السورية هو عمل من أعمال العدوان وهو نشاط استعماري تسعى من خلاله حكومة رجب طيب أردوغان إلى إنشاء بؤرة متفجرة داخل سوريا”، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها للرد على هذا التحرك التركي، وذلك بالاستناد إلى ما ينص عليه الميثاق والقانون الدولي.