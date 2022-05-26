المركزي ينفي نفيا قاطعا طباعة ورقة فئة 10000 ليرة سورية

بين السيد إياد بلال مدير مديرية الخزينة في مصرف سورية المركزي خلال حديثه لإذاعة المدينة إف إم " ضمن برنامج المختار"، بخصوص رفع سقف السحب النقدي من المصارف، أنٌ هذا الموضوع تتم معالجته بما يتناسب مع حاجات السحب، فحالياً تم رفع سقف السحب للأخوة الفلاحين لتمكينهم من استلام قيم المحاصيل الزراعية، كما يتم رفع السقف للفعاليات الاقتصادية وفق احتياجاتها.



كما أوضح السيد بلال أن مصرف سورية المركزي ليس لديه مشكلة بسداد قيم المستحقات فيما يتعلق بالمشتقات النفطية، وأن النقص الحاصل في المحروقات ليس بسبب التأخر في تسديد قيمة المستحقات، وإنما بسبب العقوبات الاقتصادية التي تعرقل عملية نقل المواد الى سورية.



وإضافةً لذلك فقد نفى كافة الأخبار المتداولة بخصوص طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10000 ليرة سورية، وبأن ما تم تداوله حول الموضوع هو آراء اقتصادية لخبراء، ولكنها غير مستندة إلى أي نية أو فكرة مطروحة من قبل مصرف سورية المركزي حول طباعة أو إصدار أي فئة جديدة من الأوراق النقدية.