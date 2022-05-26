حوادث اليوم: القبض على شخصين من أخطر المطلوبين في حلب

26-05-2022

حوادث اليوم: القبض على شخصين من أخطر المطلوبين في حلب

تمكن فرع الأمن الجنائي بحلب من إلقاء القبض على شخصين من أخـ.طر المطلوبين وهما (نور الدين . ع) و(مصطفى . ج) لوجود عدة إذاعات بحث وطلبات بحقهما وهي:


_إذاعة بحث بجرم إطـلاق نار على دورية شرطية وإصابة أحد عناصرها.

_ إذاعة بحث بجرم تعاطي وترويج المواد المخدرة.

_ إذاعة بحث بجرم سلب.

_ مذكرة حكم سجن عشرين عام بجرم القتل القصد.

_ إذاعة بحث بجرم سرقة.

_ إذاعة بحث بجرم تصريف مسروقات.

بالتحقيق معهما اعترفا أنهما المقصودان بإذاعات البحث المذكورة ، وقد عثر بحوزة أحدهما على مسـ.دس حـ.ربي ومذخـ.رين تمت مصادرتهم.

تم اتخاذ الإجراء القانوني وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.

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