26-05-2022
حوادث اليوم: القبض على شخصين من أخطر المطلوبين في حلب
تمكن فرع الأمن الجنائي بحلب من إلقاء القبض على شخصين من أخـ.طر المطلوبين وهما (نور الدين . ع) و(مصطفى . ج) لوجود عدة إذاعات بحث وطلبات بحقهما وهي:
_إذاعة بحث بجرم إطـلاق نار على دورية شرطية وإصابة أحد عناصرها.
_ إذاعة بحث بجرم تعاطي وترويج المواد المخدرة.
_ إذاعة بحث بجرم سلب.
_ مذكرة حكم سجن عشرين عام بجرم القتل القصد.
_ إذاعة بحث بجرم سرقة.
_ إذاعة بحث بجرم تصريف مسروقات.
بالتحقيق معهما اعترفا أنهما المقصودان بإذاعات البحث المذكورة ، وقد عثر بحوزة أحدهما على مسـ.دس حـ.ربي ومذخـ.رين تمت مصادرتهم.
تم اتخاذ الإجراء القانوني وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.
إضافة تعليق جديد