يدوم لسنين.. الطريقة الصحيحة لتخزين الثوم بسهولة

المطبخ دائما لا يخلو من الثوم، كما لا يمكن الاستغناء عنه في كثير من الطبخات، لذا سنقدم لكٍ هذا المقال نصائح لمساعدتك في تخزين الثوم، يمكن للثوم أن يبقى جيداً لسنة كاملة.

عوامل يجب مراعتها عند تخزين الثوم:

1. حافظ على الرأس كله

أفضل طريقة لتخزين الثوم الطازج هي ترك رأس الثوم بالكامل وعدم تفتيته، إذا تم الاحتفاظ بهذه الطريقة في ظل الظروف المناسبة، سيبقى الرأس منتعشًا لبضعة أشهر.

يبدأ عمر الثوم في الانخفاض بمجرد تفتيت الرأس وإخراج الفصوص، سيستمر الرأس المكسور لمدة ثلاثة إلى 10 أيام، لذا اجعله نقطة لاستخدامه أولاً قبل فتح رأس جديد.

2. اتركه جافًا وفي مكان مظلم

يعتبر الضوء والرطوبة من أسوأ أعداء الثوم حيث يتسبب كلاهما في نمو العفن، بدلًا من ذلك قم بتخزين الثوم في درجة حرارة الغرفة في مكان جاف ومظلم به الكثير من الهواء، مثل سلة شبكية سلكية أو كيس ورقي مفتوح في خزانة.

3. تجنب الثلاجة

عند تخزينه في بيئة باردة مثل الثلاجة، سيبدأ الثوم في التبرعم في مدة لا تزيد عن بضعة أيام، في حين أن الثوم المنبت لا يزال صالحًا للأكل فقد يكون طعمه مرًا في بعض الأحيان.

كيفية تخزين الثوم المقشر:

إذا كنت قد قشرت أو قطعت الكثير من الثوم من أجل وصفة فلا بأس من وضعه في الثلاجة، احتفظ به مغلقًا في وعاء محكم الغلق لمنع رائحة الثوم النيء من الانتشار في الثلاجة، وحاول استخدامه في أسرع وقت ممكن، في غضون يوم أو نحو ذلك لمنع التبرعم وفقدان النكهة.

كيفية التعامل مع فائض الثوم:

إذا كان هناك فائض كبير من الثوم وكنت قلقًا من أنه قد يفسد قبل أن تتمكن من استخدامه بالكامل فابحث عن وسائل أخرى للحفظ.

من السهل جدًا تحضير الثوم المحمص في الفرن ويحتفظ به في الثلاجة جيدًا لمدة تصل إلى أسبوعين أو يتم تجميده لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، يجعل الثوم المحمص أي شيء أفضل، من الحمص إلى تتبيلة السلطة إلى شريحة سميكة من الخبز المقرمش.

أو هناك كونفيت الثوم وهو عبارة عن فصوص من الثوم المحفوظة في الزيت، يمكن تخزين كونفيت في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، ويمكن استخدام كل من القرنفل والزيت المنقوع في أطباق المعكرونة والسندويشات والصلصات والحساء وغير ذلك الكثير.

وأخيراً لابد للحصول ع النتيجة المضمونة اتباع هذه الخطوات خطوة بخطوة.