هل نشهد زيادة في الرواتب قريبا؟ .. مطالبات عبر مجلس الشعب لرفع الأجور

طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب في أخر جلسة لهم بإلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بشكل نهائي وتحسين مستوى الرواتب والأجور وفرض رقابة أكبر على قطاع الأدوية وتأمينها والعمل على تخفيض أسعارها وتفعيل قانون التشاركية مع القطاع الخاص وتشميل مشاريع البنى التحتية بهذا القانون وتوفير المازوت للفلاحين وزيادة المخصصات من المشتقات النفطية للكليات العلمية لإعادة تفعيل الجولات العلمية بالمحافظات.

وكشف عضو مجلس الشعب محمد خير العكام عن مقترح لتعديل قريب للأجور والرواتب في سوريا، إضافة إلى مشروع قانون يتم العمل عليه لإعفاء 100 ألف ليرة سورية من الراتب من الضرائب والرسوم.

وعن مقترح تعديل الأجور، قال العكام في حديث مع إذاعة “المدينة” إن المقترح سيقدم لوزير المالية ليضع تعديل الرواتب والأجور في مشروع الموازنة، موضحاً أن الحد الأدنى من الرواتب اليوم هو 92 ألفاً.

وأكد العكام أن هناك حديثاً عن تعديل الرواتب والأجور قريباً جداً بحسب معلوماته، وأن هناك مشروعاً يتم تداوله في الحكومة حالياً، دون تحديد نسبة الزيادة.

حيث أشار إلى أن المقترح الذي تم رفعه للحكومة ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجور 150 ألف ليرة.

وأشار العكام إلى أن راتب 100 ألف هو قليل وحد الكفاف يجب أن يكون أكثر من ذلك، مضيفاً: “الحد الأدنى لمصروف أسرة من 4 أشخاص لا يقل عن مليون ونصف”.