شهيد و4 جرحى بهجوم لداعش على قرية في ديالى العراق

أفاد مراسل الميادين باستشهاد مدني وإصابة 4 بينهم امرأة وطفل بهجوم لداعش استهدف قرية في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي محافظة ديالى.

وتم استهداف منزلين في آن واحد فيما تدفقت قوات كبيرة لتمشيط البساتين وتعقب خلايا داعش.

بالتزامن، أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الإثنين، استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين بصد تعرّض لداعش جنوب الموصل.

وذكرت القيادة في بيان صحافي اليوم الإثنين، أن "اللواء 44 في قيادة عمليات نينوى للحـشد الشعبي يتصدى لتعرض داعشي في قضاء الحضر جنوب الموصل"، مشيرة الى "استشهاد منتسب وإصابة اثنين أخرين كحصيلة أولية".

ومطلع أيار/مايو الحالي، أحبط الحشد الشعبي العراقي محاولة تسلل لعناصر "داعش" في محافظة ديالى، بناءً على معلومات استخباراتية.

وأعلنت السلطات العراقية، في 23 نيسان/أبريل الماضي، انطلاق عمليات عسكرية واسعة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" في 5 محافظات في البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان بانطلاق "المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين لملاحقة داعش الإرهابي".