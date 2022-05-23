الاحتلال الأمريكي يكثف أنشطته في حقول النفط والغاز شرقي سورية

شهدت حقول النفط والغاز الطبيعي شرقي سورية، نشاطا متزايدا لجيش الاحتلال الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية شمل تعزيز تواجده العسكري فيها.

ونقلت وكالة سبوتنيك، عن مصادر محلية أن قافلة عسكرية ضخمة وصلت السبت 21 أيار، إلى قاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في معمل وحقل “كونيكو” للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشرقي، شرقي سورية.

وكشفت المصادر عن أن القافلة الضخمة التي تضم معدات لوجستية “جدران إسمنتية” برفقة آليات عسكرية أخرى إلى قاعدة حقل ومعمل كونيكو للغاز الطبيعي شرقي دير الزور، قادمة من محافظة الحسكة، بعد أن كانت قد دخلت الأراضي السورية على دفعات خلال الأيام القليلة الماضية، قادمة من الأراضي العراقية.

وتابعت المصادر أن الجيش الأمريكي سيّر رتلا عسكريا ضمن محافظة دير الزور، يضم عشرات الشاحنات والآليات العسكرية من قاعدته غير الشرعية في حقل العمر، أكبر حقول النفط السورية، إلى قاعدته الأخرى في حقل كونيكو، أكبر حقول الغاز الطبيعي في البلاد، وذلك بعد يوم من إجراء قوات “التحالف الأمريكي” مناورات وتدريبات عسكرية بالذخيرة الحية بمحيط حقل كونيكو باتجاه البادية بريف دير الزور.

وبحسب المصادر، فقد أدخل الجيش الأمريكي يوم الجمعة الماضي، قافلة عسكرية جديدة إلى الأراضي السورية قادمة من شمال العراق، مكونة من 15 شاحنة تحمل مواد لوجستية، عبرت معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق، قبل أن تتجه نحو القواعد العسكرية الأمريكية غير الشرعية في محافظة الحسكة.