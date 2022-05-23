أكثر من 40 حالة اختناق إثر العاصفة الغبارية في الرقة

سُجّل عدد كبير من حالات الاختناق ونوبات الربو في مدينتي الرقة والطبقة نتيجة العاصفة الغبارية في عموم مناطق المحافظة.

وقالت مصادر طبية في مدينة الرقة، إن 30 حالة اختناق ونوبات ربو راجعت المستشفيات التي تسيطر عليها “قسد” في المدينة، فيما سُجلت نحو 19 حالة مشابهة في مدينة الطبقة.

وقالت المصادر ذاتها إن عدد الإصابات أكبر من المسجل نتيجة قيام بعض المرضى بمراجعة عيادات خاصة في المدينتين نتيجة عدم تقديم خدمات طبية كافية وجيدة في المستشفيات التي تسيطر عليها “قسد”.

إلى ذلك سُجلت خسائر مادية في عدد من المخيمات العشوائية في محيط مدينة الرقة، وقالت مصادر أهلية إن الريح اقتلعت عدداً من الخيام.

يذكر أن العاصفة تسببت بدفع السكان لإغلاق الأسواق والمحال التجارية بسبب طبقات الغبار الكثيفة التي تشكلت في الجو جراء العاصفة.

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