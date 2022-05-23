بعد مقتل 4 من عناصرها.. قسد أسقطنا مسيرة تركية في الرقة

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” عن إسقاط طائرة مسيّرة تركية في محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وقالت مصادر ميدانية إن 4 عناصر من “قسد” قتلوا وجرح آخرون مساء أمس نتيجة غارة جوية نفذتها مسيّرة تركية لاستهداف نقطة تابعة لـ “قسد” بالقرب من الطريق الدولي M4.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها “أثر برس” فقد سُجل تحليق مكثف للطيران المسيّر فوق خطوط التماس مع “قسد” في محافظتي الرقة والحسكة منذ صباح اليوم الإثنين دون تنفيذ أي عملية أو غارة جوية.

وكانت “قسد” قد نشرت عدداً كبيراً من الرشاشات الثقيلة في نقاطها المحيطة ببلدة عين عيسى، وذلك نتيجة تزايد عمليات الطيران المسيّر المسجلة ضدها منذ بداية العام الحالي.

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