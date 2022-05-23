بوتين: اقتصاد روسيا يتجاوز العقوبات الغربية بنجاح

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اقتصاد روسيا يتجاوز العقوبات الغربية بنجاح.

وقال بوتين خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مدينة سوتشي اليوم: “إن كل المؤشرات إيجابية وتفيد بأن الاقتصاد الروسي يتصدى للعقوبات بنجاح”.

وأشار بوتين إلى أن مستوى التبادل التجاري مع بيلاروس وصل إلى 38.5 مليار دولار مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والاعتماد على التعامل بالعملات الوطنية الأمر الذي سيساعد على تعزيز قيمتها.

من جهته قال لوكاشينكو إن الغرب أخطأ في تقييم إمكانياتنا الاقتصادية مضيفا إن العقوبات التي يفرضها علينا تدفعنا إلى المزيد من التعاون.

وفيما يتعلق بالحشود العسكرية لحلف شمال الأطلسي NATO على الحدود أوضح لوكاشينكو أنها إلى جانب الخطوات التي يتخذها الساسة الغربيون لتقسيم أوكرانيا تثير القلق مشدداً على أن بيلاروس تدعم موقف روسيا تجاه القضايا الأمنية ولا تخشى من أي صعوبات وواثقة من تحقيق النصر.