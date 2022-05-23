المنتجات السورية إلى العالمية

بينت مديرة شركة حمص لتصنيع العنب منال أسد أن الشركة واستعداداً للموسم الزراعي الحالي عملت على إبرام عقود مبكرة ومباشرة مع الجمعيات الفلاحية لتوريد واستجرار محصول العنب العصيري من أرياف المحافظة بهدف كسر الحلقات الوسيطة بين الشركة والفلاحين، وتقديم سلفة مالية قدرها 200 ألف ليرة سورية عن كل واحد طن متعاقد عليه .

وأشارت إلى أنه تم تقديم كمية من مادة المازوت بالسعر المدعوم لكل فلاح تعاقد مع الشركة وبمعدل 10 ليترات مازوت لكل واحد طن تم تسليمه خلال الموسم الماضي وذلك بهدف تشجيع الفلاحين على مواصلة التعاقد مع الشركة وتسليم محاصيلهم لها بما يضمن مصلحة كل من الفلاحين والشركة.

وأكدت أسد أن إجمالي الكميات التي تم التعاقد عليها مع الجمعيات الفلاحية وصلت إلى نحو 3400 طن حتى تاريخه، منوهةً إلى أن السعر سيحدّد لاحقاً بعد دراسة وتحديد تكلفة سعر كيلو العنب من وزارة الزراعة واللجنة الاقتصادية مع العلم أن سعر كيلو العنب حدد بمبلغ 500 ليرة سورية في العام الماضي.



وأوضحت أسد أن الشركة أنتجت كمية 192 طناً من مختلف منتجاتها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر نيسان الفائت وبلغت مبيعاتها كمية 170 طناً بقيمة تزيد على 1.4 مليار ليرة سورية وحققت أرباحاً منها وصلت إلى نحو 182 مليون ل.س.