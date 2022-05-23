الإمارات تعرض خبراتها المصرفية والمالية على سورية

اتفقت غرفة التجارة الدولية الإماراتية مع نظيرتها السورية على عقد مؤتمرات وورش عمل لعرض تجربة القطاع المصرفي والمالي الإماراتي محلياً ودولياً للجانب السوري.

وأكد عضو غرفة التجارة الدولية الإمارتية حميد بن سالم خلال لقاءه عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السورية حسين خضور على هامش “المؤتمر العاشر للتحكيم الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في دبي، أن الغرفة جاهزة لتقديم كل خبراتها عبر لجانها لا سيما بمجال المصارف والتمويل، لـ”غرفة التجارة الدولية في سورية”.



وأبدى عدد من رجال الأعمال الإماراتيين مؤخراً عن رغبتهم في العودة للاستثمار في سورية بعد توقفهما خلال فترة الأزمة السورية وذلك بعد صدور قانون الاستثمار الجديد في سورية.

ويسعى رجال الأعمال في البلدين والموجودين في الإمارات لإيجاد الفرصة المناسبة للعودة إلى سورية والاستثمار فيها ضمن مجالات مختلفة في السياحة والخدمات، خاصةً بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية السورية بشار الأسد إلى دولة الإمارات مؤخراً.

وتوقع المجلس السوري الإماراتي خلال مارس (آذار) الماضي أن يصل حجم التبادل التجاري بين الإمارت وسوريا في 2022 إلى 1.6 مليار دولار وهو ضعف ما وصل إليه خلال العام الماضي البالغ 816 مليون دولار أي ما يعادل 3 مليارات درهم إماراتي.



الاقتصادي