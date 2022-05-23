ألعاب جديدة قادمة في ۛلعبة الحبار 2 بهذا الموعد

كشف مخرج ومؤلف مسلسل “لعبة الحبار/Squid Game”، هوانغ دونغ هيوك، عن موعد عرض الجزء الثاني من العمل.

وبين هيوك أن محبي “لعبة الحبار” سيشاهدون الجزء الثاني من المسلسل في نهاية 2023 أو 2024، مؤكداً أنه ما يزال يناقش تفاصيل الجزء الجديد مع منصة “نتفليكس”.

وبما يخص السيناريو أعلن هيوك أنه أعد ثلاث صفحات فقط من الأفكار التي تصلح لأن تتحول إلى سيناريو، مؤكداً أن الجزء الجديد سيشمل المزيد من الألعاب المثيرة المليئة بالتشويق والمغامرة، دون كشفه عن مصير شخصيات الجزء الأول التي بقيت على قيد الحياة.

يذكر أن العمل يصور شخصيات من فئات مهمشة في كوريا الجنوبية يشاركون في ألعاب تقليدية للأطفال بهدف الفوز بمبلغ مالي ضخم، غير أن الخاسرين في الألعاب يقتلون تدريجاً مع التقدم في المراحل، في مشاهد عنيفة للغاية.

ويعتبر مسلسل “لعبة الحبار” ظاهرة فنية تستحق التوقف عندها، بعدما جذبت أكثر من مليار ونصف المليار مشاهدة خلال أول شهر من طرحه على منصة “نتفليكس” محطماً كل الأرقام القياسية.