هكذا انتقل جدري القردة إلى العالم!

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن الجهة التي يعتقد أنها تسببت بنشر فيروس «جدري القردة» في أوروبا وأمريكا.

وقالت الصحيفة إن سلطات جزر الكناري تعتقد أن مهرجاناً ضخماً للمثليين جرى على أراضيها في 5 أيار الماضي قد يكون وراء انتشار جدري القردة في العالم

ويسمى هذا الحفل بـمهرجان «ماسبالوماس برايد»، حضره 80 آلاف شخص من جميع أرجاء العالم.

وتجري الجهات الصحية في جزر الكناري تحقيقات وتكشف أن آلاف الأشخاص من بريطانيا وأنحاء أوروبا شاركوا في المهرجان، وأن مصابين من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة كانوا ممن حضروا الحفل.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يُعتقد أنه بعد عودة المشاركين إلى بلدانهم نقلوا المرض ونشروه بين الناس.

وذكرت صحيفة إل باييس الإسبانية أن من بين نحو 30 شخصاً تم تشخيص إصابتهم بالفيروس في مدريد، كان العديد منهم حاضرين في هذا الحدث.

وتشير الإحصائيات إلى أن غالبية المصابين من المثليين وثنائيي الجنس، فهل جاء المريض «رقم صفر» من مهرجان المثليين؟

و قال الدكتور كولين براون، مدير الأمراض السريرية والناشئة في وكالة الأمن الصحي: "من المهم تسليط الضوء على أن جدري القرود لا ينتشر بسهولة بين البشر والمخاطر العامة على الناس متدنية للغاية.

ونحن نعمل بشكل وثيق مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا وخدمة تحسين الصحة الوطنية (NHSEI) للاتصال بالأفراد الذين خالطوا بشكل مباشر الحالة المصابة قبل التأكد من إصابتهم وذلك لتقييم حالتهم كما تدعو الحاجة وتزويدهم بالإرشادات.

تتّبع وكالة الأمن الصحي وهيئة خدمات الصحة الوطنية إجراءات قوية ومتينة لمكافحة العدوى بهدف التعامل مع حالات الأمراض المعدية المستوردة وسيتم اتّباع هذه الإجراءات بشكل صارم".

ما هي أعراض جدري القرود؟

جدري القرود هي عدوى فيروسية شبيهة بمرض الجدري بيد أن الاختلاف الوحيد هو أن جدري القرود يتسبب بتورّم الغدد اللمفاوية.

أعراض جدري القرود هي:

- ارتفاع الحرارة

- ألم في الرأس

- ألم عضلي

- ألم في الظهر

- تورّم الغدد اللمفاوية

- القشعريرة

- الشعور بالتعب

كما يمكن أن يظهر طفح جلدي يبدأ عادة على الوجه قبل أن ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم ويتطور ليتحوّل إلى بثور مكسوة بقشرة تبرز إلى الخارج وتسقط في النهاية.

وفي سياق متصل، تعلن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن الأعراض الأولى يمكن أن تظهر بين 5 أيام و21 يوماً من العدوى.

كيف يمكن أن تصابوا بجدري القرود؟

تشير إرشادات هيئة خدمات الصحة الوطنية إلى أنه يمكن الإصابة بجدري القرود من الحيوانات البرية المريضة في أجزاء من غرب أفريقيا ووسطها في حال تعرّضتم لعضّة من تلك الحيوانات أو إذا لمستم دمها أو السوائل الناجمة عن جسمها أو أي بقع أو بثور أو قشور موجودة عليها.

كما يمكن الإصابة بجدري القرود لدى تناول لحوم حيوان مصاب لم يتم طهيها بشكل مناسب أو من خلال لمس منتجات أخرى من الحيوان المصاب كجلده أو فرائه.

وتعتبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه "من النادر للغاية" أن ينتشر جدري القرود بين البشر.