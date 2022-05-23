المقداد يلتقي بيدرسون

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون المواضيع ذات الاهتمام المشترك وجهود الدولة السورية لتدعيم الاستقرار وخاصة عبر توسيع نطاق المصالحات وعمليات التسوية التي جرت وما زالت تجري في مناطق سورية مختلفة.

وتحدث المقداد خلال اللقاء عن مضمون وأهمية مرسوم العفو الذي صدر مؤخراً موضحاً أن كل الجهات المعنية تواصل العمل دون توقف لتنفيذ مرسوم العفو بشكل كامل.

وأشار المقداد إلى استمرار الاحتلال التركي لجزء من الأراضي السورية محذراً من خطورة التصريحات التي أطلقها مؤخراً النظام التركي حول إقامة ما تسمى (منطقة آمنة) شمال سورية ومطالباً المجتمع الدولي بعدم مساومة هذا النظام على أراضي دول الغير.

من جانبه وصف بيدرسون مرسوم العفو الأخير بأنه يشكل خطوة مهمة مشيراً إلى مجريات الزيارات واللقاءات التي أجراها مؤخراً كما تطرق إلى موضوع عقد الجولة القادمة من لجنة مناقشة الدستور في الـ 28 من الشهر الجاري.

حضر اللقاء الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين والدكتور عبد الله حلاق وإيهاب حامد من مكتب الوزير.