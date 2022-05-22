ميلان يعود باللقب التاسع عشر

توج ميلان بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 عقب فوزه على ساسولو في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف دون مقابل ليستعيد اللقب الغائب عنه منذ 2011، ولم يترك لاعبو المدرب ستيفانو بيولي شيئاً للمصادفة فبادروا إلى الحسم مبكراً، فأنهوا الأمور منذ الشوط الأول بثنائية المخضرم أوليفير جيرو وهدف ثالث لفرانك كيسي الذي خاض آخر مباراة بقميص الروزنييري.



الفوز وصل بميلان إلى المباراة السادسة عشرة من دون هزيمة رافعاً رصيده إلى 85 نقطة لينتزع اللقب التاسع عشر، وتعادل مع جاره إنتر على مستوى الألقاب التاريخية ويتقدمهما يوفنتوس برصيد 36 لقباً.



وفي التوقيت ذاته حقق إنتر فوزاً مماثلاً على ضيفه سامبدوريا مع فارق أن النييرازوري سجل في الشوط الثاني عبر إيفان بيريسيتش وخواكين كوريا (2)، وهو الفوز الرابع على التوالي للاعبي المدرب سيموني إنزاغي رافعين رصيدهم إلى 83 نقطة.



بدوره عزز نابولي مركزه الثالث بالفوز على ضيفه جنوى بثلاثية كذلك جاءت خلال الشوط الأول لينهي الموسم برصيد 79 نقطة.



ويمثل ميلان وإنتر ونابولي ويوفنتوس إيطاليا في دوري الأبطال في الموسم القادم على حين يخوض قطبا العاصمة روما ولازيو منافسات اليوروباليغ وكان فيورنتينا قد خطف بطاقة دوري المؤتمر بفوزه أمس على اليوفي بهدفين دون ردّ.

الوطن