إسرائيل ترسل قوات خاصة لقتال الجيش الروسي في اوكرانيا

أعادت وكالة “روسيا اليوم” بث فيلم وثائقي كان التلفزيون الاسرائيلي نشره في وقت سابق من الشهر الحالي، حول وصول قوات خاصة اسرائيلية الى اوكرانيا لقتال الجيش الروسي، وهو الأمر الذي وصفته الوكالة الروسية بانه “خطير”.

وقالت الوكالة إنه بعد أسبوع واحد من إعلان الحكومة الروسية حول وجود عناصر إسرائيلية تقاتل إلى جانب الجيش الأوكراني، انتشر فيلم وثائقي يظهر وحدة خاصة يقودها إسرائيليون من الوحدات القتالية، الذين لا يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني فحسب، بل ويدربون قواته الخاصة وقيادته في معاركه الخاصة ضد الجيش الروسي.



واشارت الى ان الفيديو بثه التلفزيون الإسرائيلي في 12 مايو الحالي وانتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

ويظهر فيه المقاتلون وهم يتحدثون بالعبرية، خلال تدريبات في أوكرانيا، عن تحضيرات لشن هجوم مرتقب بأساليب الجيش الإسرائيلي على القوات الروسية في مناطق القتال.